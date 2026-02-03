Η μεταγραφική περίοδος στη Γερμανία ολοκληρώθηκε, με τη Λεβερκούζεν να έχει διαμορφώσει το ρόστερ της ενόψει της συνέχειας και τα ματς με τον Ολυμπιακό.

Η κληρωτίδα των play offs του Champions League δημιούργησε deja vu καθώς ο Ολυμπιακός θα βρει ξανά στον δρόμο του τη Λεβερκούζεν με φόντο τους «16» της διοργάνωσης, λίγες εβδομάδες μετά τη νίκη με 2-0 για την 7η αγωνιστική του League Phase του Champions League.

Η μεταγραφική περίοδος στη Γερμανία ολοκληρώθηκε και η Λεβερκούζεν κινήθηκε σε ήρεμους τόνους καθώς έκανε μόλις μία μεταγραφή, προχώρησε σε μία επένδυση ενώ παραχώρησε τρεις παίκτες με τη μορφή δανεισμού.

Αρχικά απέκτησε τον Γιόνας Όμλιν με τη μορφή δανεισμού από τη Γκλάντμπαχ μέχρι το τέλος της σεζόν καθώς ο τραυματισμός του Μαρκ Φλέκεν για μεγάλο χρονικό διάστημα άφηνε τον Γιάννις Μπλάσγουιτς μόνο του. Ο 32χρονος Ελβετός πορτιέρε δεν είχε συμμετοχή στη φετινή σεζόν αλλά πρόκειται για έναν έμπειρο τερματοφύλακα με 34 συμμετοχές στη Bundesliga και πρωταγωνιστικό ρόλο σε Βασιλεία (79 παιχνίδια) και Μονπελιέ (74 παιχνίδια).

Στη συνέχεια επένδυσε στον 18χρονο στόπερ από το Μαλί, Ισά Τραορέ για τον οποίο πλήρωσε 200 χιλιάδες ευρώ ωστόσο πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή είναι εξαιρετικά απίθανο να τον δούμε απέναντι στον Ολυμπιακό καθώς θεωρείται ως μία προσθήκη με φόντο το μέλλον.

Από την άλλη, τρεις ποδοσφαιριστές από 18 έως 20 ετών παραχωρήθηκαν με τη μορφή δανεισμού. Ο λόγος για τους Άρτεμ Στεπάνοφ (Ουτρέχτη), Αλέχο Σάρκο (Γκλάντμπαχ) και Ζανουέλ Μπελοσιάν (Βόλφσμπουργκ), οι οποίοι δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής.

Και αυτό ήταν...

Η Λεβερκούζεν έκανε μία αρκετή ήρεμη μεταγραφική περίοδος χωρίς αποχωρήσεις αλλά και χωρίς ουσιαστικές προσθήκες. Ο Ολυμπιακός δεν θα βρει μπροστά του πολλές αλλαγές ως τα πρόσωπα που θα επιλέξει ο Χιούλμαντ. Για την ακρίβεια, εκτός του Όμλιν που είναι μεταγραφή, στην ευρωπαϊκή λίστα αναμένεται να είναι ο Μάρτιν Τεριέ που μέχρι τώρα μετρά τρία γκολ σε δέκα συμμετοχές.

Επίσης, ο ένας εκ των βασικών στόπερ, Εντμόντ Ταπσόμπα θα δώσει το παρών καθώς στο παιχνίδι του Φαλήρου ήταν εκτός λόγω συμπλήρωσης καρτών.