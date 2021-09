US Open: Ζόρικη πρόκριση του Τζόκοβιτς επί του Νισικόρι (vids)

O Nόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε σε 3.32' με ανατροπή με 6-7 (4), 6-3,6-3, 6-2 τον Κέι Νισικόρι και θέλει άλλες 4 νίκες για να κατακτήσει το US Open.

Για 14η φορά στην καριέρα του ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στους "16" του US Open.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου απέκλεισε με 6-7 (4), 6-3, 6-3, 6-2 τον Κέι Νισικόρι και συνεχίζει στους "16" όπου θα παίξει με τον Καράτσεφ ή τον Μπρούκσμπι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλει άλλες 4 νίκες για να πετύχει κάτι μοναδικό το οποίο είναι η κατάκτηση του 21ου Grand Slam και συνάμα του 4ου μέσα στο 2021.

Ο Ιάπωνας που ηττήθηκε για 18η φορά από τον Σέρβο αυτή την φορά τον "ζόρισε" και έπρεπε να τον κρατήσει για 3.32' στο κορτ για να... παραδοθεί.

IDEMOOOOOO @DjokerNole is PUMPED to have won the third set over Nishikori. pic.twitter.com/REwgiqKupu

Ο Νισικόρι έσβησε 2 ματς πόιντ στο 4ο σετ αλλά δεν τα κατάφερε στο 3ο!

Οι πόντοι ήταν 150-124. O Τζόκοβιτς είχε 45 winners, 52 αβίαστα και 7/16 μπρέικ πόιντ και ο Νισικόρι είχε 38-57 και 2/13.

Στον 4ο γύρο συνεχίζει και ο φιναλίστ του Wimbledon 2021 Ματέο Μπερετίνι.

Ο Ιταλός απέκλεισε με 6-7 (5), 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 τον Ίλια Ιβάσκα και θα παίξει με τον Όσκαρ Οτέ για μια θέση στους "8'".

A salute to a beloved fighter.



The New York crowd gives @Gael_Monfils a standing ovation for his effort over five sets. pic.twitter.com/mnhRCquSxo