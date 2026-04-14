Η Μπαρτσελόνα μπήκε... φουριόζα στη Μαδρίτη και το γρήγορο γκολ του Γιαμάλ βάζει τους Μπλαουγκράνα στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Εκρηκτικό ξεκίνημα για τη Μπαρτσελόνα στην έδρα της Ατλέτικο, καθώς μόλις στο 4ο λεπτό ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ πλασάροντας υποδειγματικά σε τετ-α-τετ με ασίστ του Φεράν Τόρες, ύστερα από τεράστιο λάθος στο κέντρο των γηπεδούχων και έγραψε το 1-0 για τους Μπλαουγκράνα.