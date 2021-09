US Open: Στους "16" μετά από 5 χρόνια η Χάλεπ (vid)

H Σιμόνα Χάλεπ απέκλεισε με 7-6(11), 4-6, 6-3 την Έλενα Ριμπάκινα και συνεχίζει στους "16" του US Open.

Με την 20η νίκη της στο US Open η Σιμόνα Χάλεπ προκρίθηκε μετά από το 2016 για πρώτη φορά στον 4ο γύρο του τουρνουά.

Η Ρουμάνα, πρώην Νο1 κόσμου και νικήτρια του Roland Garros και Wimbledon, απέκλεισε μετά από 2 ώρες και 25' την Έλενα Ριμπάκινα με 7-6 (11), 4-6, 6-3 και θα παίξει με την Σβιτολίνα ή την Κασάτκινα.

Η Ριμπάκινα είχε 14-1 άσους ενώ τα μπρέικ πόιντ ήταν 7/11 για την Καζάκα και 7/10 για την Ρουμάνα. Η Χάλεπ είχε 24 winners και 36 αβίαστα και η Ριμπάκινα 34 και 52!

The level in this match



No. 12 seed Halep is into Round 4 for the first time since 2016!



@usopen | @Simona_Halep pic.twitter.com/DO5nW3mNSM