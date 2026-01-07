O Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν εξαιρετικός, νίκησε τον Τέιλορ Φριτζ με 2-0 σετ, η Ελλάδα ισοφάρισε τις ΗΠΑ και η πρόκριση στα ημιτελικά του United Cup θα κριθεί στο μικτό διπλό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε την ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία με αντίπαλο τον Τέιλορ Φριτζ, επικράτησε με 6-4, 7-5 και κράτησε ζωντανό το όνειρο πρόκρισης για την Team Hellas στα ημιτελικά του United Cup. H Eλλάδα ισοφάρισε τις ΗΠΑ σε 1-1 και ο προημιτελικός στο Περθ θα κριθεί στο μικτό διπλό.

It will all come down to the mixed doubles in Perth! @steftsitsipas puts Team Greece on the board. pic.twitter.com/DXW6aPVIA2 January 7, 2026

Το break έφερε το προβάδισμα

Ο αγώνας άρχισε με τρία διαδοχικά love games και τον Φριτζ να προηγείται με 2-1 και τον Τσιτσιπά με άνεση να ισοφαρίζει σε 2-2. O Aμερικανός με άσο έκλεισε πολύ γρήγορα και το 3ο δικό του service game, για το 3-2 έπειτα από μόλις 13 λεπτά αγώνα.

Ο Τσιτσιπάς χωρίς προβλήματα ισοφάρισε σε 3-3 και στο 7ο game, άλλαξαν τα δεδομένα, ο Φριτζ άρχισε το ένα αβίαστο λάθος μετά το άλλο, ο Τσιτσιπάς πέτυχε το break με love game, προσπερνώντας με 4-3 κι έχοντας ρυθμό στο σερβίς του έφθασε στο 5-3.

Μάλιστα με υπέροχο drop shot έφθασε σε set point (30-40), αλλά ο Φριτζ έφθασε στην κατάκτηση του game, μειώνοντας σε 5-4. Με νέο drop shot o Tσιτσιπάς δημιούργησε 2ο set point κι αυτή τη φορά, μετά το λάθος του Φριτζ, κατέκτησε το σετ με 6-4.

A lightning start from Team Greece! ⚡️ pic.twitter.com/rSW0DzIeju January 7, 2026

Έσωσε set point κι έφθασε στο 2-0

Ο Φριτζ άνοιξε ξανά με δύο διαδοχικά love games και το 2ο σετ, για το 1-0 και 2-1. Μία λάθος εκτίμηση από τον Τσιτσιπά έφερε break point για τον Αμερικανό, όμως ο Τσιτσιπάς με αυτοπεποίθηση και τρεις στη σειρά πόντους ισοφάρισε σε 2-2.

Ο Φριτζ ανεβάζοντας το σερί των διαδοχικών love games στα τέσσερα προηγήθηκε 3-2 και 4-3, όμως ο Τσιτσιπάς συνέχιζε στον δικό του καλό ρυθμό στα δικά του service game, για το 4-4.

Αν κι έχασε τους δύο πρώτους πόντους στα service game του 2ου σετ, ο Φριτζ προηγήθηκε 5-4, κι έβαλε πίεση στον Τσιτσιπά καθώς βρέθηκε με set point (30-40), όμως ο Έλληνας παίκτης το «έσβησε» με άσο και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5.

Στην ίδια θέση βρέθηκε ο Αμερικανός στο 11ο game, 30-40 και δεν άντεξε, έκανε το αβίαστο λάθος με τον Τσιτσιπά να πετυχαίνει το break να προηγείται με 6-5 και να κλείσει το σετ με 7-5 και μαζί τον αγώνα.