Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Ώρα για Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στα καταστήματα Allwyn

Άλλη μια εβδομάδα αποκτά ξανά ποδοσφαιρικό ρυθμό, με το επερχόμενο ντέρμπι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Η Κυριακή προσφέρει ακόμη μία μεγάλη μάχη και το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επιστρέφει αυτή την Κυριακή για να τη ζήσουμε όλοι μαζί. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League.

Λίγο πριν από τη σέντρα, στις 20:30, το μόνο που χρειάζεται είναι μια στάση σε ένα ανανεωμένο κατάστημα Allwyn. Σκανάρεις το QR code και μπαίνεις απευθείας στη live εμπειρία του Sports Party. Από εκεί και πέρα, η βραδιά αποκτά άλλο παλμό: προαγωνιστική ανάλυση, χρήσιμα στοιχηματικά tips, ενισχυμένες αποδόσεις και κληρώσεις με ξεχωριστά δώρα που κάνουν το ντέρμπι ακόμη πιο συναρπαστικό.

Ο απολαυστικός Θανάσης Πασσάς, υποδέχεται τους Σπύρο Γιαννόπουλο, Γιώργο Θεοφανόπουλο και Κόνι Θεοδώρου, οι οποίοι σχολιάζουν κάθε εξέλιξη της αναμέτρησης. Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, μεταφέρουν τον παλμό του αγώνα με πλήρη δημοσιογραφική ανάλυση.

Κάνε μια στάση στο κοντινότερο κατάστημα Allwyn και μπες κι εσύ στο παιχνίδι. Γιατί το ντέρμπι της Κυριακής δεν το βλέπεις απλώς — το ζεις.