H Ελλάδα κόντρα στις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup
Αλλαγή δεδομένων αναφορικά με τον αντίπαλο της εθνικής ομάδας στα προημιτελικά του United Cup στο Περθ. Αρχικά η ελληνική ομάδα θα αντιμετώπιζε την Ελβετία, την Τετάρτη (7/1) με ώρα έναρξης τις 11:00 το πρωί ώρας Ελλάδας, όμως στο δρόμο της θα βρεθεί η κάτοχος του τίτλου ομάδα των ΗΠΑ σε μια σειρά που θα αρχίσει την Τετάρτη (7/1), στις 04:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.
Σύμφωνα με τις αρχικές διασταυρώσεις, η Ελλάδα ως 1η στον Ε' Όμιλο θα έπαιζε με την Ελβετία (1η στον Γ' Όμιλο).
Ωστόσο η Αργεντινή πήρε το τελευταίο εισιτήριο των νοκ-άουτ από το Περθ, ως καλύτερη 2η, κι έτσι έγινε αλλαγή στην κλήρωση, επειδή βρισκόταν στον ίδιο όμιλο με τις ΗΠΑ και για να μην αναμετρηθούν δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα.
Έτσι, οι ΗΠΑ, δεν θα παίξουν τελικά με την καλύτερη 2η, αλλά με την Ελλάδα, ενώ η Ελβετία θα παίξει με την Αργεντινή, στα δύο νοκ-άουτ του Περθ.
Πρώτο έχει προγραμματιστεί να γίνει το παιχνίδι της Μαρίας Σάκκαρη με την Κόκο Γκοφ (04:00, ΕΡΤ 2 Σπορ), ενώ θα ακολουθήσει ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τέιλορ Φριτζ.
Στο μικτό διπλό, που θα κλείσει τον προημιτελικό, οι αρχικές συνθέσεις είναι Κόκο Γκοφ/Κρίστιαν Χάρσιον και Σάκκαρη/Τσιτσιπάς, κάτι που βεβαίως μπορεί να αλλάξει, ιδίως αν έχει κριθεί η πρόκριση.
Here we go! The Quarterfinalists for Perth have been set 🔒— United Cup (@UnitedCupTennis) January 6, 2026
Day Session: USA v Greece
Night Session: Switzerland v Argentina
Who progresses to Sydney?🤔 pic.twitter.com/UyWPYw66wB
Οι προημιτελικοί
Τετάρτη 7/1
- 04:00 ΗΠΑ - Ελλάδα (1)
- 10:00 Ελβετία-Αργεντινή (2)
Πέμπτη 8/1
- Αυστραλία - Νικητής Στ' Ομίλου (3)
- Βέλγιο - Τσεχία (4)
Ημιτελικοί
- Νικητής 1 - Νικητής 3
- Νικητής 2 - Νικητής 4
