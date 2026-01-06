Άλλαξε ο αντίπαλος της εθνικής ομάδας στα προημιτελικά του United Cup, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Περθ.

Αλλαγή δεδομένων αναφορικά με τον αντίπαλο της εθνικής ομάδας στα προημιτελικά του United Cup στο Περθ. Αρχικά η ελληνική ομάδα θα αντιμετώπιζε την Ελβετία, την Τετάρτη (7/1) με ώρα έναρξης τις 11:00 το πρωί ώρας Ελλάδας, όμως στο δρόμο της θα βρεθεί η κάτοχος του τίτλου ομάδα των ΗΠΑ σε μια σειρά που θα αρχίσει την Τετάρτη (7/1), στις 04:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις αρχικές διασταυρώσεις, η Ελλάδα ως 1η στον Ε' Όμιλο θα έπαιζε με την Ελβετία (1η στον Γ' Όμιλο).

Ωστόσο η Αργεντινή πήρε το τελευταίο εισιτήριο των νοκ-άουτ από το Περθ, ως καλύτερη 2η, κι έτσι έγινε αλλαγή στην κλήρωση, επειδή βρισκόταν στον ίδιο όμιλο με τις ΗΠΑ και για να μην αναμετρηθούν δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα.

Έτσι, οι ΗΠΑ, δεν θα παίξουν τελικά με την καλύτερη 2η, αλλά με την Ελλάδα, ενώ η Ελβετία θα παίξει με την Αργεντινή, στα δύο νοκ-άουτ του Περθ.

Πρώτο έχει προγραμματιστεί να γίνει το παιχνίδι της Μαρίας Σάκκαρη με την Κόκο Γκοφ (04:00, ΕΡΤ 2 Σπορ), ενώ θα ακολουθήσει ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τέιλορ Φριτζ.

Στο μικτό διπλό, που θα κλείσει τον προημιτελικό, οι αρχικές συνθέσεις είναι Κόκο Γκοφ/Κρίστιαν Χάρσιον και Σάκκαρη/Τσιτσιπάς, κάτι που βεβαίως μπορεί να αλλάξει, ιδίως αν έχει κριθεί η πρόκριση.

Here we go! The Quarterfinalists for Perth have been set 🔒



Day Session: USA v Greece

Night Session: Switzerland v Argentina



Who progresses to Sydney?🤔 pic.twitter.com/UyWPYw66wB — United Cup (@UnitedCupTennis) January 6, 2026

Οι προημιτελικοί

Τετάρτη 7/1

04:00 ΗΠΑ - Ελλάδα (1)

10:00 Ελβετία-Αργεντινή (2)

Πέμπτη 8/1

Αυστραλία - Νικητής Στ' Ομίλου (3)

Βέλγιο - Τσεχία (4)

Ημιτελικοί