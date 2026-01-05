Τσιτσιπάς: «Χωρίς αλκοόλ, ζάχαρη και τελικός σε Grand Slam το 2026»

Ποιους στόχους έθεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από το Περθ, εν όψει της νέας χρονιάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στα παιχνίδια του United Cup. Mαζί με τη Μαρία Σάκκαρη έχουν ήδη οδηγήσει την εθνική ομάδα στα προημιτελικά της διοργάνωσης και στα παιχνίδια με την Ελβετία την Τετάρτη (7/1).

Στο περιθώριο των αγώνων και πριν από τον αγώνα με τη Μεγάλη Βρετανία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης κι εκεί ρωτήθηκε για τους στόχους του για το 2026, εντός και εκτός κορτ.

Και απάντησε τα εξής: «Το 2026 δεν θα πιω αλκοόλ. Όχι ότι πίνω, αλλά αυτή τη χρονιά θα το πάω τελείως υγιεινά. Επίσης θα προσπαθήσω να κόψω τη ζάχαρη. Είναι κάτι που θέλω να κάνω για το σώμα μου. Επαγγελματικά θέλω να βρεθώ ξανά σε έναν τελικό Grand Slam, αυτός είναι ο στόχος μου στη χρονιά. Δεν θέλω να περιμένω για ευκαιρίες, θέλω να τις δημιουργήσω και δεν θα περιμένω κανέναν να μου τις δώσει απλόχερα».

Eπίσης αναφερόμενος στον αδελφό του Πέτρο, που είναι και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας είπε: «Αστειεύεται συχνά με το να με απειλεί ότι θα βάλει άλλους παίκτες στη θέση μου, αλλά ξέρω ότι το λέει για πλάκα. Πραγματικά λατρεύει το τένις και θεωρώ πως είναι τέλειος γι' αυτή τη δουλειά, είναι παθιασμένος με το παιχνίδι και με βοηθάει. Πάντα έχει καθαρή σκέψη σε δύσκολες στιγμές και εκτιμώ τις συμβουλές του».