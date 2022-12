Τσιτσιπάς: «Προσπαθώ να κάνω backhand σαν της Σάκκαρη, αλλά δεν είμαι καν κοντά»

Κάτι παραπάνω από ευδιάθετο ήταν το κλίμα στην εθνική μετά και τη νίκη στο διπλό μικτό από τους Τσιτσιπά και Σάκκαρη.

Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη, έβαλαν την «υπογραφή» τους στη νίκη με 4-1 επί της Βουλγαρίας, στην πρεμιέρα του United Cup.

Το ελληνικό δίδυμο έπαιξε ξανά μετά από τρία χρόνια, στο ίδιο γήπεδο που για το Χόπμαν Καπ είχε κερδίσει τον… Φέντερερ και στις δηλώσεις τους στο γήπεδο, δεν θα μπορούσαν να μην το θυμηθούν.

«Σ' αυτό το γήπεδο είχαμε κερδίσει τον Ρότζερ και την Μπελίντα (Μπένσιτς). Ημασταν πολύ πιο νέοι τότε ήταν πολύ ξεχωριστό για εμάς. Ήμασταν πολύ φιλόδοξοι, όπως είμαστε και τώρα, ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή και είναι θαυμάσιο για εμάς που επιστρέψαμε σ' αυτό το γήπεδο» είπε αρχικά η Σάκκαρη.

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος όταν θα έπαιζα στο Hopman Cup γιατί είχα ακούσει τα καλύτερα γι' αυτό το τουρνουά και είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα εδώ για να παίξω στη νέα έκδοση του United Cup, που θεωρώ πως είναι ένα πολύ ξεχωριστό τουρνουά και μπορώ να το βλέπω να συνεχίζεται για πολλά χρόνια ακόμα. Η παρουσία των Ελλήνων μας βοηθάει, απολαμβάνουμε να παίζουμε μπροστά τους, μας κάνει να αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας. Έχουμε παίξει αρκετά με τη Μαρία και είμαι ευγνώμων που μοιράζομαι μαζί της στιγμές σαν κι αυτές στο court, όχι μόνο για μας, αλλά και για την ανάπτυξη του ελληνικού τένις» ανέφερε από την πλευρά του ο Τσιτσιπάς.

Στη συνέχεια Μαρία και Στέφανος ρωτήθηκαν για το ποιος είναι το αφεντικό στο court και η Μαρία έδειξε αμέσως τον Στέφανο, με τον Τσιτσιπά να λέει: «Δεν το έχουμε αποφασίσει αυτό ακόμα».

«Έχω έναν παίκτη δίπλα μου που είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο», είπε με τη σειρά της η Μαρία.

"Έχει μεγάλο σερβίς, ένα εκπληκτικό forehand το οποίο ζηλεύω, αλλά είναι 20 εκατοστά ψηλότερος, δεν μπορώ να έχω το forehand του», συνέχισε η Μαρία, με τον Στέφανο να παρεμβαίνει λέγοντάς της: «Μη βάζεις όρια στον εαυτό σου»

«Το παιχνίδι του είναι πολύ ξεχωριστό. Είμαι ευγνώμων γιατί μπορώ να μαθαίνω πράγματα από εκείνον. Πραγματικά ελπίζω να μπορώ να τον βοηθήσω έστω και λίγο, είναι θαυμάσιο να μοιράζομαι το court μαζί του» συνέχισε η Μαρία, για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος:

Τσιτσιπάς: Ακολουθώ τη Μαρία, εκείνη έκανε το πρώτο βήμα στο tour και εγώ ακολούθησα πίσω της...

Σάκκαρη: Επειδή είσαι μικρότερος από μένα! (γέλια)

Τσιτσιπάς: Είμαι νεότερος, αλλά έβλεπα τους αγώνες της στο κορυφαίο επίπεδο της WTA και μου έδωσε πολλή έμπνευση. Ξέρω πως ακούγεται κλισέ, αλλά με ενέπνευσε και ήθελα να κάνω το ίδιο. Τώρα προσπαθώ να κάνω backhand όπως τα δικά της, αλλά δεν είμαι καν κοντά σε αυτό. Βελτιωνόμαστε μαζί, συλλογικά.

