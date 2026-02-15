Ο Αντσελότι βρέθηκε στο καρναβάλι του Σαλβαδόρ και χάθηκε στην αγκαλιά τριών γυναικών!

Ο Κάρλο Αντσελότι εθεάθη να διασκεδάζει στο καρναβάλι της Βραζιλίας, την ίδια ώρα που οι φίλοι της «Σελεσάο» τον παρακαλούν να πάρει στην αποστολή του Μουντιάλ τον Νεϊμάρ.

Το Μουντιάλ του 2026 μπορεί να βρίσκεται μόλις 4 μήνες μακριά, ωστόσο ο Κάρλο Αντσελότι δεν φαίνεται να αγχώνεται ιδιαίτερα, διατηρώντας το εδώ και χρόνια χαλαρό στυλ του.

Ο Ιταλός προπονητής της Βραζιλίας, που το τελευταίο διάστημα δέχεται «πυρά» από τους φιλάθλους όσον αφορά την παρουσία του Νεϊμάρ στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού, εθεάθη να διασκεδάζει στο καρναβάλι του Σαλβαδόρ.

Εκεί, ο γνωστός καλλιτέχνης, Λέο Σαντάνα, του ζήτησε να πάρει τον «Νέι» στην αποστολή για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τον άλλοτε κόουτς της Ρεάλ Μαδρίτης να του απαντάει με δόση χιούμορ «Ευχαριστώ για τη συμβουλή».

Ωστόσο, viral έχει γίνει μια φωτογραφία που απεικονίζει τον Καρλέτο περιτριγυρισμένο από κοπέλες, με τους χρήστες του Χ να κάνουν... πάρτι και να σχολιάζουν την χαλάρωση του Ιταλού Εκλέκτορα και το γεγονός πως ξέρει να ζει καλά.