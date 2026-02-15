Ο Αντσελότι βρέθηκε στο καρναβάλι του Σαλβαδόρ και χάθηκε στην αγκαλιά τριών γυναικών!
Το Μουντιάλ του 2026 μπορεί να βρίσκεται μόλις 4 μήνες μακριά, ωστόσο ο Κάρλο Αντσελότι δεν φαίνεται να αγχώνεται ιδιαίτερα, διατηρώντας το εδώ και χρόνια χαλαρό στυλ του.
Ο Ιταλός προπονητής της Βραζιλίας, που το τελευταίο διάστημα δέχεται «πυρά» από τους φιλάθλους όσον αφορά την παρουσία του Νεϊμάρ στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού, εθεάθη να διασκεδάζει στο καρναβάλι του Σαλβαδόρ.
Δείτε ΕπίσηςΜουντιάλ 2026: Ο Αντσελότι αποκάλυψε τους παίκτες που θα έχουν εγγυημένη θέση στην αποστολή της Βραζιλίας
Εκεί, ο γνωστός καλλιτέχνης, Λέο Σαντάνα, του ζήτησε να πάρει τον «Νέι» στην αποστολή για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τον άλλοτε κόουτς της Ρεάλ Μαδρίτης να του απαντάει με δόση χιούμορ «Ευχαριστώ για τη συμβουλή».
Ωστόσο, viral έχει γίνει μια φωτογραφία που απεικονίζει τον Καρλέτο περιτριγυρισμένο από κοπέλες, με τους χρήστες του Χ να κάνουν... πάρτι και να σχολιάζουν την χαλάρωση του Ιταλού Εκλέκτορα και το γεγονός πως ξέρει να ζει καλά.
Curtindo o MELHOR CARNAVAL DO BRASIL em Salvador, nosso mister da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti aproveita folga pra "relaxare e gozzare"— Vegettoria (@Vegettoria) February 15, 2026
Sabe viver pic.twitter.com/ny5tJr31ji
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.