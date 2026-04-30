Η Πάουλα Μπαντόσα σε συνέντευξή της στην Ισπανία μίλησε για έλλειψη εμπιστοσύνης και για το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί στο Roland Garros.

Η Πάουλα Μπαντόσα δεν κατάφερε να περάσει από τον 1ο γύρο στο Masters της Μαδρίτης, μετά την ήττα από την Τζούλια Γκράχμπερ με 2-1 σετ. Κατά την παραμονή της στην ισπανική πρωτεύουσα η 28χρονη Ισπανίδα μίλησε στην εκπομπή «El Camino de Mario» και αναφέrθηκε στην έλλειψη εμπιστοσύνης που νιώθει.

«Έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου, τώρα που το σώμα μου ανταποκρίνεται. Χρειάζομαι λίγο χρόνο, δεν ξέρω αν θα πάω στο Roland Garros. Το πρόβλημα είναι ψυχολογικό. Αμφιβάλλω για τον εαυτό μου, έχω φόβους. Τα νέα δεν αναφέρουν πότε κερδίζω, μόνο τις ήττες ή με ποιον βγαίνω» είπε χαρακτηριστικά.

Η Μπαντόσα βρίσκεται στo No.101 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει ήδη αποσύρει τη συμμετοχή της από το WTA 1000 στη Ρώμη, με την ελπίδα να βρεθεί στο Παρίσι, έστω και στα προκριματικά του Roland Garros, που αρχίζουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

⚠️ Paula Badosa no sabe si va a disputar #RolandGarros



Tras la dura derrota en 1R en Madrid, tomó la decisión, junto a su equipo, de parar. Está agotada mentalmente.



«Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να σταματήσω και να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Μου αρέσει να επιστρέφω και να αγωνίζομαι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι λίγο εξαντλημένη, οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Δεν ξέρω αν θα είναι δύο, τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Δεν ξέρω αν θα προλάβω το Roland Garros. Θα εξαρτηθεί από το αν θα έχω ανακτήσει τις δυνάμεις μου. Αν τα καταφέρω, τα πράγματα θα πάνε καλά. Το πρόβλημα είναι ψυχολογικό. Σωματικά, υπέφερα αρκετά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Αλλά είμαι καλά εδώ και δύο μήνες» πρόσθεσε η Μπαντόσα.