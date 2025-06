Την πρόκριση στα προημιτελικά του Roland Garros πήρε η Λοί Μπουαζόν, πετυχαίνοντας τεράστια νίκη - ανατροπή κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα 3-6, 6-4, 6-4 στη φάση των "16" του γαλλικού θεσμού.

Η Γαλλίδα τενίστρια, πέρα από τη μεγάλη νίκη της και τη θέση της στην 8άδα του χωμάτινου Major τουρνουά, έχει πραγματοποιήσει άλμα στην παγκόσμιας κατάταξη και από το Νο.361 πλέον βρίσκεται στο Νο.120.

The fairy tale for Lois Boisson is not over 🤩#RolandGarros pic.twitter.com/dctFn9OV7M