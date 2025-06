Το ρεκόρ της Ίγκα Σβιόντεκ στο Roland Garros, το οποίο την φέρνει στην κορυφή της λίστας με της διαδοχικές νίκες στον γαλλικό θεσμό και έχει ελληνικό... άρωμα.

Η Ίγκα Σβιόντεκ, στο ματς για τη φάση των "16" του Roland Garros, πέτυχε μία δύσκολη νίκη κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα φτάνοντας σε ένα τεράστιο ρεκόρ για το γυναικείο τένις στο γαλλικό Grand Slam.

H κάτοχος του τίτλου στο Major τουρνουά του Παρισιού, με τη νίκη κόντρα στην Καζάκα τενίστρια, έφτασε τις 25 σερί στον θεσμό. Με την επικράτηση αυτή ανέβηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας, προσπερνώντας την Ζουστίν Ενάν η οποία έχει 24.

Παράλληλα με αυτό το επίτευγμα, έγινε η πρώτη αθλήτρια του αιώνα που φτάνει σε ένα τέτοιο ρεκόρ, ανεξαρτήτως ταμπλό. Πλέον, έχει τις ίδιες νίκες με την Μόνικα Σέλς (25), ούσα πίσω από τhν Κρις Έβερτ η οποία έχει 29.

Most consecutive wins at Roland-Garros by a woman:



29 - Chris Evert

25 - Monica Seles, Iga Swiatek

24 - Justine Henin



IGA BECOMES THE OUTRIGHT RECORD HOLDER THIS CENTURY AND TIES SELES FOR SECOND-MOST ALL TIME! pic.twitter.com/S5AE0TBkqS