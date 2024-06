Το βράδυ της Κυριακής (9/6) ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε πραγματικότητα ένα από τα παιδικά του όνειρα, το οποίο είχε αποκαλύψει ο ίδιος όταν ήταν 12 ετών.

«Θέλω να κατακτήσω το Wimbledon και το Roland Garros» ήταν τα λόγια του Κάρλος Αλκαράθ, όταν ήταν ακόμη 12 ετών. Το βράδυ της Κυριακής (9/6), μετά και την κατάκτηση του γαλλικού Grand Slam ο 21χρονος - πλέον - Ισπανός μπορεί να πει πως το όνειρό του... μικρού Αλκαράθ έγινε πραγματικότητα.

Μετά την κατάκτηση του Roland Garros από τον Αλκαράθ, ένα βίντεο έκανε το γύρω του διαδικτύου, όπου ο - τότε - 12χρονος Αλκαράθ λέει στην κάμερα πως ονειρεύεται να κατακτήσει μία μέρα το Roland Garros και το Wimbledon. Ο Ισπανός τενίστας, την περασμένη σεζόν, κατέκτησε το Wimbledon στον τελικό κόντρα στον Τζόκοβιτς και το βράδυ της Κυριακής προσέθεσε και το γαλλικό Grand Slam στην τροπαιοθήκη του.

Twelve year old Carlos Alcaraz:



“My dream is to win Roland Garros and Wimbledon one day. “



21 year old Carlitos has won them both.



The boy in the video has a lot to be proud of. 🥹



