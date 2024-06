Την ήττα από τον Κάρλος Αλκαράθ με 3-6, 6-7(3), 4-6 γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αποχαιρετώντας το φετινό Roland Garros στην προημιτελική φάση.

Την έκτη σερί ήττα από τον Κάρλος Αλκαράθ γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 3-6, 6-7(3), 4-6 και έμεινε εκτός Roland Garros από την προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Για ακόμη μία φορά, ο Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να βρει τις λύσεις απέναντι στον Ισπανό, με συνέπεια να ηττηθεί. Στα ημιτελικά ο Αλκαράθ θ' αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε του Γκριγκό Ντιμιτρόφ.

Το εναρκτήριο σετ ξεκίνησε ιδανικά για τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος στο πρώτο game του παιχνιδιού έκανε το break το οποίο εκμεταλλεύτηκε με ένα hold στη συνέχεια (2-0). Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο του game στο ματς (2-1), με τον Ισπανό να κρατάει τη διαφορά των δύο games (3-1). Για το υπόλοιπο του πρώτου σετ, ο Νο.3 του κόσμου διατήρησε το προβάδισμά του, στέλνοντας τον Τσιτσιπά στη γραμμή του σερβίς για να παραμείνει στο σετ. Ο Ισπανός, όμως, πραγματοποίησε ακόμα ένα break για να πάρει κεφάλι στο παιχνίδι με 6-3.

Ίδια έναρξη με το πρώτο σετ είχε το δεύτερο για τον Κάρλος Αλκαράθ. Στο πρώτο service game του Τσιτσιπά, ο Ισπανός έκανε το break και hold έκανε το 3-0. Ο Έλληνας, σε αντίθεση με το εναρκτήριο σετ, είχε πολύ καλή αντίδραση και με τρία σερί game έκανε το 3-3. Από εκεί και πέρα οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς του και το σετ κρίθηκε στο tie-break. Εκεί, o Αλκαράθ ήταν ανώτερος του Τσιτσιπά και με τρία mini-breaks έναντι ενός έκανε το 7-3 και διπλασίασε τα σετ του με 7-6 (3).

