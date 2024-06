Το πιο περίεργο αίτημα που έχει γίνει ποτέ στο τένις έκανε ο Χούμπερτ Χουρκάτς στη διάρκεια του ματς του με τον Γκρικόρ Ντιμιτρόφ στο Roland Garros, συζητώντας μαζί του να αλλάξουν διαιτήτρια.

Χούμπερτ Χουρκάτς και Γκρικόρ Ντιμιτρόφ αναμετρήθηκαν στον τέταρτο γύρο του Roland Garros, με τον Βούλγαρο να αναδεικνύεται τελικά νικητής με 7-6 (5), 6-4, 7-6 (3) και να κλείνει τη θέση του στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ωστόσο, ένα περιστατικό μέσα στον αγώνα ήταν αυτό που έκλεψε τελικά την παράσταση.

Στο τρίτο σετ ο Χουρκάτς φάνηκε να εκνευρίζεται από μία απόφαση της διατήτριας σχετικά με το αν η μπάλα ήταν στη γραμμή ή όχι, με τον ίδιο να ζητά τον επόπτη. Ωστόσο, παρ' ότι το παιχνίδι φάνηκε μετά να συνεχίζεται, ο Χουρκάτς μίλησε στον Ντιμιτρόφ και τον ρώτησε αν θέλει να αλλάξουν διαιτήτρια:

«Θέλεις να αλλάξουμε (σ.σ. διαιτητή); Θέλεις να συνεχίσουμε με την κυρία εδώ;», ρώτησε αρχικά ο Χουρκάτς τον Ντιμιτρόφ με τον δεύτερο να μην αντιλαμβάνεται ακριβώς τι τον ρωτά ο Πολωνός και έτσι ο ίδιος να του εξηγεί: «Εννοώ, αν θα ήθελες να συνεχίσεις με την κυρία, αν είσαι εντάξει με αυτό, ή αν θέλεις να αλλάξουμε. Αυτό λέω, το αφήνω επάνω σου». Ο Ντιμιτρόφ, που μάλλον δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα χρειαστεί να απαντήσει σε τέτοια ερώτηση στα μέσα ενός ματς, είπε στον Χουρκάτς: «Ειλικρινά, ό,τι θέλεις εσύ. Το αφήνω πάνω σου».

I’m not even kidding I think is the funniest video in the history of the internet pic.twitter.com/AkY2T2vjhd