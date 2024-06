O Γιάνικ Σίνερ νίκησε τον Κορεντίν Μουτέ με 3-0 σετ και θα παίξει με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στα προημιτελικά του Roland Garros, με τον νικητή να βρίσκει τον Τσιτσιπά ή τον Αλκαράθ στα ημιτελικά.

Tο πρώτο σετ ήταν ένας εφιάλτης για τον Γιάνικ Σίνερ, με τον Κορεντίν Μουτέ, πήγε να το χάσει με 6-0(!), ο Γάλλος το πήρε με 6-2, όμως η συνέχεια ήταν διαφορετική.

Ο Ιταλός κυριάρχησε και επικρατώντας με 2-6, 6-3, 6-2, 6-1 πέρασε στα προημιτελικά στο Roland Garros.

Sinner d. Moutet 2-6 6-3 6-2 6-1 at Roland Garros Jannik remains undefeated in Slams this year ✅11th Slam win in a row ✅32-2 in 2024 ✅52-4 since US Open Shaky start. Deadly finish. 🇮🇹❤️ pic.twitter.com/NfkftDoHN7

Eκεί θα αντιμετωπίσει τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, ο 33χρονος Βούλγαρος νίκησε τον Χούμπερτ Χουρκάτς με 7-6(5), 6-4, 7-6(3) και το πανηγύρισε δεόντως.

Grigor Dimitrov’s reaction as he reaches his first Roland Garros Quarterfinal.



He tried 14 times.



But he never got knocked down.



33 years old & standing taller than ever.



🇧🇬🥹



pic.twitter.com/HL8FzWfPVh