Εκλεκτές παρουσίες του τένις παρευρέθηκαν στο Philippe Chatrier για την αναμέτρηση του Ραφαέλ Ναδάλ κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου στο Roland Garros.

Ίγκα Σβιόντεκ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ παρευρέθηκαν στο Philippe Chatrier για να παρακολουθήσουν τον... μύθο και πολυνίκη του Roland Garros, Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας στην πρεμιέρα του στο γαλλικό Grand Slam αντιμετωπίζει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο πλαίσιο του πρώτου γύρου στο αγαπημένο του τουρνουά, στην επανεμφάνισή του μετά από ένα χρόνο απουσίας.

Όπως είναι λογικό, πέρα από τους συναθλητές του, ο Ρόντρι, μέσος της Μάντσεστερ Σίτι έδωσε το «παρών» για να παρακολουθήσει τον συμπατριώτη του.

