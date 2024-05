Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Κάρλος Αλκαράθ είχαν την ευκαιρία να τα πουν στο κεντρικό κορτ του Roland Garros, εν αναμονή και της κλήρωσης που θα γίνει το μεσημέρι της Πέμπτης.

Όλα τα μεγάλα αστέρια βρίσκονται ήδη στο Παρίσι για το Roland Garros και οι συναντήσεις τους στα κορτ του γαλλικού Όπεν και οι κοινές προπονήσεις η μια διαδέχεται την άλλη.

Όπως η συνάντηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Κάρλος Αλκαράθ, με τους δύο παίκτες να έχουν θερμή χειραψία πριν από την προπόνησή τους.

Ο Τσιτσιπάς προετοιμάζειται για την 8η και μάλιστα διαδοχική παρουσία του στο Roland Garros, με κορυφαία στιγμή τον αλησμόνητο τελικό κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς το 2021 όταν ο Σέρβος από το 0-2, κατέκτησε τον τίτλο.

Ο Αλκαράθ, που δεν έχει αγωνιστεί από τις 2 Μαΐου μετά την ήττα του από τον Αντρέι Ρούμπλεφ, στα προημιτελικά του Masters της Μαδρίτης, θα παίξει για 4η φορά στο κυρίως ταμπλό στο Roland Garros, έχοντας να επιδείξει την περσινή του πορεία του μέχρι τα ημιτελικά και την ήττα -επίσης- από τον Τζόκοβιτς με 3-1 σετ.

Κεντρικό πρόσωπο, βέβαια, δεν είναι άλλο από τον Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος στις 3 Ιουνίου θα γίνει 38 ετών. Στην τελευταία του παρουσία στο Roland Garros, με τις 14 κατακτήσεις από το 2005 μέχρι το 2022 και με 112 νίκες σε 115 αγώνες, ο Ναδάλ προπονήθηκε στο κεντρικό κορτ με τον Σταν Βαβρίνκα και όπως πολύ εύστοχα σημειώνεται στο βίντεο, στο ίδιο κορτ βρέθηκαν δύο θρύλοι, με 25 Grand Slams τίτλους.

Rafa Nadal & Stan Wawrinka practicing at Roland Garros.



2 legends.



25 Grand Slams on one court.



pic.twitter.com/smkfPQ6YOa