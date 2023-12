O Σηκουάνας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της αφίσας του Roland Garros για το 2024.

«Το Roland Garros είναι το Παρίσι και το Παρίσι είναι το Roland Garros». Αυτό είναι το κεντρικό θέμα που υιοθέτησε ο Πολ Ροστό, όταν ανέλαβε την ευθύνη να σχεδιασει την 45η επίσημη αφίσα για το τουρνουά.

«Ήθελα να εκπροσωπήσω το Παρίσι, αλλά και το χαρακτηριστικό χρώμα ενός χωμάτινου γηπέδου. Για παράδειγμα, σκέφτηκα να βάλω το γήπεδο σε έναν τοίχο, σε έναν δρόμο, σε ένα κτίριο καλυμμένο με κόκκινο πηλό, με γραμμές ή ακόμα και με θέα από ψηλά… Μια πόλη, από ψηλά, είναι συνήθως γκρίζα, αλλά εδώ φανταζόμουν να είναι το χρώμα της ώχρας του Roland Garros. Στη συνέχεια, έπεσα στην ιδέα να απεικονίσω τον ποταμό Σηκουάνα», εξήγησε ο καλλιτέχνης.

Hang it i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶L̶o̶u̶v̶r̶e̶ on the Eiffel Tower: The official 2024 Roland-Garros poster Paul Rousteau brings Roland-Garros to the Seine ©️Paul Rousteau/FFT 2024 | #RolandGarros pic.twitter.com/qF98eM948Z

Αυτή η ιδέα οδήγησε τον 38χρονο φωτογράφο να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, ως μέρος της δημιουργικής του διαδικασίας.

«Δεν είχα χρόνο να βγάλω φωτογραφίες κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Είχα πολλές ιδέες στο κεφάλι μου, αλλά συχνά ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν σε φωτογραφίες, γι' αυτό αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τεχνητή νοημοσύνη. Για μένα, ήταν μια δικαιολογία για να κάνω αυτές τις αδύνατες ιδέες πραγματικότητα, γιατί ήθελα πολύ να δείξω το τένις να εισβάλει στο Παρίσι».

Every year since 1980, the French Tennis Federation has commissioned a modern artist to create the official poster for the Roland-Garros tournament. This year, the FFT selected photographer Paul Rousteau to create the 45th tournament poster.

Paul Rousteau brings Roland-Garros to… pic.twitter.com/PXErXebsOu