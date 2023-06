Το «Susanne Lenglen» στα χέρια της συγκινημένης Σβιόντεκ (vid)

Με την σπουδαία Κρις Εβερτ παρούσα στην απονομή, η Ιγκα Σβιόντεκ πήρε στα χέρια της για τρίτη φορά το τρόπαιο του Roland Garros και δεν έκρυψε την συγκίνησή της στην ομιλία της.

Η Ιγκα Σβιόντεκ κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο Roland Garros και κατά την απονομή του τροπαίου, δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνησή της.

Παρουσία της Κρις Εβερτ, κλήθηκε να παραλάβει το τρόπαιο, αφού πρώτα η φιναλίστ, Καρολίνα Μούχοβα, παρέλαβε το δικό της τρόπαιο ως φιναλίστ.

Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, με τον κόσμο να της χαρίζει ένα standing ovation και την Εβερτ μία κουβέντα παρηγοριάς.

«Θα είμαι σύντομη γιατί είμαι φορτισμένη συναισθηματικά. Σας ευχαριστώ όλους. Ειχα τρεις υπέροχες εβδομάδες εδώ. Εφτασα πολύ κοντά, αλλά έπαιζα απέναντι σε μία από τις καλύτερες τενίστριες. Ευχαριστώ όσους εργάζεστε σε αυτό το τουρνουά, ήταν ένα εντυπωσιακό τουρνουά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τέλος, να μιλήσω για την ομάδα μου. Οταν τους κοιτάζω, νιώθω νικήτρια. Ενα μεγάλο ευχαριστώ για ότι κάνετε για μένα. Ελπίζω να είναι μόνο η αρχή για εμάς» είπε η Τσέχα μέσα σε χειροκροτήματα, με την Εβερτ να συγκινείται και αυτή.

