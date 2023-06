H Σβιόντεκ δεν έχασε game, η Γκοφ σταμάτησε την πορεία της Μίρα Αντρέεβα

Η Ίγκα Σβιόντεκ πέτυχε double bagels απέναντι στην Κινέζα, Γουάν Σινγιού για την πρόκριση στον 4ο γύρο του Roland Garros.

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Κάπως έτσι εξελίχθηκε ο αγώνας της Ίγκα Σβιόντεκ με την Γουάν Σινγιού (Νο.80) για τον 4ο γύρο του Roland Garros.

Η Σβιόντεκ νίκησε την Κινέζα (Νο.80), με 6-0, 6-0, πετυχαίνοντας το «double bagels» και σε 51 λεπτά εξασφάλισε την πρόκριση.

H Σβιόντεκ για πρώτη φορά στην καριέρα της δεν χάνει game σε αγώνα Grand Slam, παράλληλα η κάτοχος του τίτλου έγινε η 4η παίκτρια που πετυχαίνει «double bagels» στο Roland Garros την τελευταία δεκαετία.

1 - Iga Swiatek has her first 6-0 6-0 scoreline at a Grand Slam event. It's the fourth in the women's singles at Roland-Garros in the past decade and the first since Caroline Wozniacki defeated Francoise Abanda in 2017. Benchmark.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/Rku8bXSIKo