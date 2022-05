Ο Κάρλος Αλκαράζ συνέχισε τις νίκες στο Παρίσι και το έκανε χθες (30/5) προσφέροντας και θέαμα.

Ο Κάρλος Αλκαράζ εκτός από απίστευτο ταλέντο, διαθέτει και τεράστια ποικιλία στα χτυπήματά του.

Αυτή την ποικιλία είδαν και έμειναν άφωνοι όσοι παρακολούθησαν χθες το παιχνίδι του με τον Κάρεν Κατσάνοφ.

Ο 19χρονος Ισπανός πήρε τον πόντο της χρονιάς στο τέλος του δεύτερου σετ, σηκώνοντας στο πόδι το κοινό στο Chartrier.

Εχοντας ανέβει στο φιλέ, ο Κατσάνοφ επιχειρεί μία λόμπα στη διαγώνιο. Εκτός θέσης ο νεαρός Ισπανός τρέχει να την προλάβει και αποφασίζει να κάνει το tweener. Το κάνει και μάλιστα με λόμπα, στέλνοντας το μπαλάκι στην διαγώνιο και μέσα, με τον Ρώσο να τρέχει να προλάβει και να κάνει ένα χτύπημα της απελπισίας, στέλνοντάς το μακριά.

"Shot of the tournament or shot of the year? 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐥𝐲 𝐛𝐨𝐭𝐡!"



Words cannot describe what Carlos Alcaraz just produced at Roland-Garros #RolandGarros | @alcarazcarlos03 pic.twitter.com/vjEFPVobOG