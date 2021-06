Σε… έκσταση πιτσιρικάς που πήρε την ρακέτα του Τζόκοβιτς (vid)

Ενας πιτσιρικάς στο Philippe Chatrier πήρε την ρακέτα του Νόβακ Τζόκοβιτς και η αντίδρασή του ήταν όλα τα… λεφτά.

Μια πολύ όμορφη στιγμή πρόσφερε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο τέλος του αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Σέρβος κατευθύνθηκε προς ορισμένους πιτσιρικάδες που βρίσκονταν στο Philippe Chatrier και έδωσε την ρακέτα με την οποία αγωνίστηκε στο τέλος σε έναν από αυτούς, με την αντίδραση του τυχερού να είναι μοναδική...

Ο πιτσιρικάς από την χαρά του χοροπηδούσε σαν τρελός και κοιτούσε την ρακέτα μη πιστεύοντας πως την κρατάει στα χέρια του, βρισκόμενος σε... έκσταση.

Amazing moment of Novak Djokovic handing his French Open title winning racket to a young boy. pic.twitter.com/zOHOXa53bp