Στα χέρια της Κρεϊτσίκοβα η κούπα του Roland Garros (vids)

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα επικράτησε με 6-1, 2-6, 6-4 της Αναστασίας Παβλιουτσένκοβα στον τελικό του Roland Garros και έγινε η πρώτη Τσέχα μετά από το 1981 που φτάνει στην κορυφή στο Παρίσι.

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα είναι η νέα πρωταθλήτρια του Roland Garros.

Η 25χρονη Τσέχα που ξεκίνησε στο Παρίσι ως Νο33 και την Δευτέρα θα είναι στο Νο15 επικράτησε σε 1.58' στον τελικό με 6-1,2-6, 6-4 της Αναστασίας Παβλιουτσένκοβα και ανέβηκε στην κορυφή.

Αυτή ήταν η μόλις 5η της συμμετοχή σε Grand Slam και αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2018 ήταν νικήτρια στο διπλό ενώ την Κυριακή διεκδικεί πάλι τον τίτλο στο διπλό μαζί με την Κατερίνα Σινιάκοβα και απέναντι σε Σβιάτεκ/Σαντς.

Η Κρεϊτσίκοβα είναι η πρώτη Τσέχα που κατακτά το Roland Garros μετά από την Χάνα Μαντλικόβα (Τσεχοσλοβακία) η οποία τα είχε καταφέρει το 1981.

Θυμίζουμε ότι η Κρεϊτσίκοβα στον ημιτελικό απέκλεισε με 2-1 σετ την Μαρία Σάκκαρη. H Τσέχα πριν από 9 μήνες ήταν εκτός top-100 αλλά έχει 2 συνεχόμενους τίτλους πλέον (Στρασβούργο, Παρίσι) και είναι στο Νο15.

Η Κρεϊτσίκοβα είναι η 6η συνεχόμενη νέα πρωταθλήτρια στο Roland Garros. Το 2015 η Σερένα Γουίλιαμς κατέκτησε τον 3ο της τίτλο και εν συνεχεία κάθε χρόνο αλλάζει χέρια.

Στην τελετή απονομής guest ήταν η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα ενώ τιμήθηκαν και οι νοσηλευτές για την προσφορά τους στα χρόνια του covid-19.

Η Τσέχα μίλησε για την Γιάνα Νοβότνα η οποία ήταν προπονήτρια της και παλιά πρωταθλήτρια και έφυγε από τη ζωή στα 49 "χτυπημένη" από την επάρατο νόσο.

«Περίπατος» για την Τσέχα!

Η Αναστασία Παβλιουτσένκοβα αρχίζει με μπρέικ (1-0, 2 διπλά σφάλματα της Κρεϊτσίκοβα στο γκέιμ) αλλά η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα θα έχει μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ.

Η Ρωσίδα θα το σβήσει αλλά η Τσέχα θα πετύχει μπρέικ με την 2η ευκαιρία της και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Η Κρεϊτσίκοβα θα κρατήσει το σερβίς της (2-1) και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ. Θα το σβήσει η Ρωσίδα αλλά θα έχει και άλλο μπρέικ πόιντ η Τσέχα και θα φτάσει στο 3-1.

Με το 3ο της μπρέικ θα φτάσει στο 5-1 και με το σερβίς της θα κλείσει το σετ σε 30' (6-1).

Με το ίδιο νόμισμα η Ρωσίδα

Στο 2ο σετ η Ρωσίδα θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 1-0. Με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 και θα κρατήσει το σερβίς της για το 3-0.

Η Τσέχα θα μειώσει σε 3-1 αλλά η Ρωσίδα πάει στο 4-1.

Η Ρωσίδα θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 6ο και τα θα σβήσει η Τσέχα αλλά θα επιστρέψει με νέο μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα πάρει προβάδισμα με 5-1.

Η Τσέχα θα σβήσει σετ πόιντ, η Ρωσίδα μπρέικ πόιντ αλλά η Κρεϊτσίκοβα θα κάνει μπρέικ για το 5-2!

Η Παβλιουτσένκοβα που έχει ενοχλήσεις στο αριστερό της πόδι και θα το δέσει επιστρέφει στο παιχνίδι και με μπρέικ κλείνει στο 6-2 το σετ.

Μπρέικ και κούπα!

Στο 3ο σετ, η Κρεϊτσίκοβα με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1 και θα αντιμετωπίσει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Η Ρωσίδα θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 2-2 και θα προηγηθεί με 3-2.

Two games away...@BKrejcikova goes up a break 4-3 to move within sniffing distance of the title.#RolandGarros pic.twitter.com/3rPE4mEya3 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021

Με love service game ισοφαρίζει σε 3-3 η Τσέχα και θα "σπάσει" για 6η φορά το σερβίς της Ρωσίδας για το 4-3! Δύσκολα κρατάει το σερβίς για το 5-3 και θα έχει διπλό τσάμπιονσιπ πόιντ.

Η Παβλιουτσένκοβα τα σβήνει και τα 2 για να μειώσει σε 5-4. Η Τσέχα θα χάσει και 3ο τσάμπιονσιπ πόιντ αλλά με τον 4ο θα κλείσει το σετ.

Οι αριθμοί μιλούν

Οι πόντοι στο παιχνίδι ήταν 85-75 για την Τσέχα.

Η Τσέχα είχε 34 winners και 31 αβίαστα λάθη και η Ρωσίδα 23-16. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 6/14 και 5/12.

Είχε 73% κερδισμένους πόντους στο φιλέ έναντι 33% που είχε η Ρωσίδα.





Barbora Krejcikova joins Hana Mandlikova as the second Czech women’s singles champion at #RolandGarros pic.twitter.com/II5EEhG9IK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021

CHAMPIONNE À PARIS



C’est la Tchèque @BKrejcikova qui remporte Roland-Garros 2021 ! Elle défait Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 1-6, 6-4 pour remporter son 1er titre en simple en Grand Chelem.#RolandGarros pic.twitter.com/44LEsMZzSt — Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021

One set to decide a champion @NastiaPav isn't ready to give up on her Slam dreams just yet. She battles back to win the second set 6-2. Who will hoist the trophy?#RolandGarros pic.twitter.com/l9MqBYJCtk — Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021