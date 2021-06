«Ξόρκισε» τον δαίμονα και ξανά στους "4" ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε με 3-0 σετ τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και είναι για 2η σερί χρονιά στον ημιτελικό του Roland Garros όπου θα παίξει με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στους "4" στο Roland Garros.

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε σε 2.19' με 6-3, 7-6 (3),7-5 του Ρώσου (Νο2) Ντανίλ Μεντβέντεφ στον προημιτελικό και θα παίξει στον ημιτελικό της Παρασκευής με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ για μια θέση στον τελικό της Κυριακής στο Παρίσι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κυριάρχησε απόλυτα στο παιχνίδι και ξεπέρασε για 2η συνεχόμενη χρονιά, έναν Ρώσο (το 2020 ο Ρούμπλεφ) για να φτάσει στον ημιτελικό. Αυτή είναι η 2η νίκη του Έλληνα τενίστα σε 8 παιχνίδια με τον Ρώσο!

Τρίτος σερί ημιτελικός σε Grand Slam

Είναι παράλληλα ο 3ος συνεχόμενος ημιτελικός του σε Grand Slam αφού εκτός από το Roland Garros 2020 είχε φτάσει και στο Australian Open 2021.

Με την πρόκριση του ο 22χρονος ανέβηκε προσωρινά στο Νο4 κόσμου αλλά θα πρέπει να αποκλείσει τον Γερμανό για να κερδίσει μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Αυτή ήταν η 38η νίκη στο 2021 για τον Έλληνα, η 4η top-10 και έφτασε συνολικά στις 22 top-10 νίκες στην καριέρα του.

Πρώτο σερβίς "φαρμάκι"!

Με το σερβίς του ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1. Θα υπερασπιστεί το μπρέικ του για το 4-1 και ο Ρώσος μειώνει σε 4-2. Ο Μεντβέντεφ θα σβήσει σετ πόιντ και θα μειώσει σε 5-3.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σερβίρει για να κλείσει στο 6-3 το 1ο σετ σε 30'.

Ο Έλληνας έχει 85% από τους πόντους που έπαιξε στο 1ο σερβίς, 11 winners και 6 αβίαστα ενώ ο Ρώσος έχει 12 αβίαστα και 6 winners.

Ρώσικη ... ρουλέτα με Έλληνα νικητή!

Στο 2ο σετ ο Έλληνας θα ξεκινήσει με μπρέικ (2-1) έχοντας 8-0 σερί πόντους! Το 3-1 είναι για τον Στέφανο Τσιτσιπά αλλά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα πάρει πίσω το μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 3-3.

Θα προηγηθεί με 4-3 ο Ρώσος αλλά με love service game πάει στο 4-4 ο Έλληνας. Θα πάει στο 5-4 ο Μεντβέντεφ και θα έχει διπλό σετ πόιντ. Ο Τσιτσιπάς θα το σβήσει για να ισοφαρίσει σε 5-5.

Ο Έλληνας θα φτάσει στο 6-6 και θα στείλει στο τάι μπρέικ το σετ. Θα ξεκινήσει με μίνι μπρέικ και θα πάει στο 3-0 ο Τσιτσιπάς και στο 5-2. Θα κλείσει στο 7-6 (3) για να πάει στο 2-0 στα σετ.

Επέστρεψε και πανηγύρισε

Το 3ο αρχίζει με μπρέικ πόιντ του Ρώσου αλλά ο Έλληνας το σβήνει με winner για το 1-0. Ο Τσιτσιπάς θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 2-1. Θα σβήσει 2 μπρέικ ο Ρώσος και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Είναι η σειρά του Έλληνα να σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά με την 3η ευκαιρία του θα πετύχει το μπρέικ ο Ρώσος για το 3-2. Ο Τσιτσιπάς θα μειώσει σε 4-3 και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Το 5-4 είναι για τον Στέφανο και θα πάμε στο 5-5. Με μπρέικ θα κλείσει το παιχνίδι στο 7-5!

Με την γλώσσα των αριθμών

Οι πόντοι ήταν 118-91 για τον Τσιτσιπά ο οποίος είχε 73% κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς και 75% στο 2ο αλλά και 4/7 μπρέικ πόιντ.

Ο Μεντβέντεφ είχε 2/8 μπρέικ πόιντ και 78% στους πόντους στο φιλέ. Ο Έλληνας τελείωσε με 33 winners και 24 αβίαστα λάθη και ο Ρώσος με 44 αβίαστα και 31 winners.