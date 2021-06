Χωρίς top-10 νίκη σε Grand Slam η Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει το Νο5 κόσμου την Σοφία Κένιν στο Roland Garros και ψάχνει στον 8ο αγώνα της την πρώτη νίκη κόντρα σε παίκτρια top-10 σε Grand Slam.

Τον 8ο αγώνα της απέναντι σε top-10 παίκτρια θα δώσει το απόγευμα της Δευτέρας στο Παρίσι η Μαρία Σάκκαρη .

Η Ελληνίδα τενίστρια που είναι πιο ψηλά από ποτέ στην παγκόσμια κατάταξη (Νο18) αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Σοφία Κένιν στον 4ο γύρο του Roland Garros και θέλει να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της σε προημιτελικό Grand Slam.

Ψάχνει την πρώτη νίκη

Από την άλλη ψάχνει την πρώτη της top-10 νίκη σε Grand Slam. Η Μαρία Σάκκαρη έχει δώσει 7 αγώνες με top-10 παίκτριες στα 3 Grand Slam (δεν έχει παίξει ποτέ στο Roland Garros) και μετράει ισάριθμες ήττες.

Στο Wimbledon και στο US Open έχει 0/3 και 0/1 στο Australian Open. Οι 3 από τις 7 ήττες είναι από τις αδελφές Γουίλιαμς. Η Ελληνίδα τενίστρια έχει βέβαια 12 top-10 νίκες στην καριέρα της σε τουρνουά της WTA.

Η μεγαλύτερη top-10 νίκη της εκτός Grand Slam είναι επί του Νο2 κόσμου της Ναόμι Οσάκα το 2021 στο Miami Open.

Οι επτά αγώνες με top-10 σε Grand Slam

Wimbledon 2016

2ος γύρος: Σάκκαρη - Βένους Γουίλιαμς (Νο8) 1-2

Wimbledon 2017

3ος γύρος: Σάκκαρη - Κόντα (Νο7) 0-2

US Open 2017

3ος γύρος: Σάκκαρη- Βένους Γουίλιαμς (Νο9) 0-2

Wimbledon 2019

3ος γύρος: Σάκκαρη - Σβιτολίνα (Νο8) 1-2

US Open 2019

3ος γύρος: Σάκκαρη - Μπάρτι (Νο2) 0-2

Australian Open 2020

4ος γύρος: Σάκκαρη-Κβίτοβα (Νο8) 1-2

US Open 2020

4ος γύρος: Σάκκαρη - Σερένα Γουίλιαμς (Νο8) 1-2