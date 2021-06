«Παρθενική» πρόκριση στον 4ο γύρο για την Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε σε 2.52' με 7-5, 6-7 (2), 6-2 την Ελίζ Μέρτενς και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στους "16" στο Roland Garros όπου θα συναντήσει την Σοφία Κένιν.

Ιστορία έγραψε στο Παρίσι η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια για πρώτη φορά στην καριέρα της θα προκριθεί στον 4ο γύρο του Roland Garros κάτι που είχε καταφέρει το 2020 στο Australian Open και στο US Open.

Η Μαρία Σάκκαρη θα επικρατήσει στον 3ο γύρο με 7-5, 6-7 (2), 6-2 της Βελγίδας Ελίζ Μέρτενς σ' ένα πολύ ποιοτικό παιχνίδι και θα συναντήσει την Δευτέρα το Νο5 κόσμου και φιναλίστ του Roland Garros 2020, την Σοφία Κένιν.

Η Ελληνίδα κερδίζει για 2η φορά την Βελγίδα στο χώμα και ισοφαρίζει σε 4-4 τη σειρά των μεταξύ τους αγώνων.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε την μαμά της Αγγελική Κανελλοπούλου η οποία είχε φτάσει 2 φορές στον 3ο γύρο στο Roland Garros!

Για την ιστορία είχε παίξει το 1985 και το 1987 στον 3ο γύρο στο Παρίσι.

Η Ελίζ Μέρτενς θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ αλλά η Μαρία Σάκκαρη θα τα σβήσει και τα 2.

Θα σβήσει άλλα 2 μπρέικ πόιντ αλλά με το 5ο μπρέικ πόιντ η Βελγίδα θα τα καταφέρει και με μπρέικ θα προηγηθεί με 1-0.

Θα υπεραπιστεί το σερβίς της για το 2-0 η Μέρτενς και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ. Η Σάκκαρη θα το σβήσει και με άσο θα κλείσει το γκέιμ για να μειώσει σε 2-1.

Η Μαρία Σάκκαρη θα έχει το 1ο της μπρέικ πόιντ στο 4ο αλλά θα το σβήσει η Ελίζ Μέρτενς. Η Ελληνίδα θα έχει και 2ο μπρέικ πόιντ και θα το εκμεταλλευτεί για να φτάσει σε μπρέικ (2-2).

Από το 0-2 θα επιστρέψει στο 3-2 η Σάκκαρη και θα ισοφαρίσει σε 3-3 η Μέρτενς.

Η Βελγίδα θα έχει άλλα 2 μπρέικ πόιντ στο 7ο αλλά η Ελληνίδα θα τα σβήσει και θα πάει στο 4-3.

Η Μέρτενς θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ της Σάκκαρη και με δυσκολία θα φέρει το σετ στο 4-4. Το 5-4 είναι για την Ελληνίδα και θα φτάσει στο 6-5.

Η Σάκκαρη θα φτάσει σε σετ πόιντ και με μπρέικ θα κλείσει σε 68' το σετ στο 7-5!

Η Βελγίδα θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) στο 2ο σετ αλλά θα το πάρει πίσω η Ελληνίδα για το 1-1.

Η Σάκκαρη θα φτάσει στο 3-2 και η Μέρτενς θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Με διπλό σφάλμα της Ελληνίδας η Βελγίδα θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ και με την 2η ευκαιρία της θα "σπάσει" το σερβίς για το 4-3.

Η Μαρία Σάκκαρη με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 4-4. Το 5-4 είναι για την Ελληνίδα τενίστρια αλλά η Βελγίδα θα πάει στο 5-5.

Στο 11ο γκέιμ η Μαρία θα σβήσει μπρέικ πόιντ και με τον 8ο της άσο θα φτάσει σε αβαντάζ. Μετά από 4 ισοπαλίες θα πάρει προβάδισμα με 6-5.

Η Μέρτενς θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Με διπλό σφάλμα της Σάκκαρη η Μέρτενς αρχίζει με μίνι μπρέικ και με άσο θα πάει στο 3-0. Με νέο διπλό σφάλμα της Μαρίας πάμε στο 4-1 και με λάθος της στο 5-1.

Τελικά θα κλείσει στο 7-6 (2) και θα ισοφαρίσει σε 1-1 τα σετ.

Στο 3ο σετ η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και θα τα καταφέρει με το 4ο μπρέικ πόιντ της.

Με το σερβίς της θα φτάσει στο 3-1 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ.

Η Μέρτενς θα τα σβήσει και τα 2 και θα τα καταφέρει και στο 3ο της Σάκκαρη.

Το διπλό σφάλμα της Βελγίδας θα δώσει νέο μπρέικ πόιντ και η Ελληνίδα με το ντροπ σοτ θα το εκμεταλλευτεί για το 4-1 με διπλό μπρέικ.

Με ευκολία θα πάει στο 5-1 και με το σερβίς της θα κλείσει στο 6-2!

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2.52'. Οι πόντοι ήταν 120-115 και η Μαρία Σάκκαρη είχε 9-2 άσους.

Τα μπρέικ πόιντ ήταν 6/15 (Σάκκαρη) και 3/12. Η Ελληνίδα είχε 53 winners και 48 αβίαστα λάθη και η Βελγίδα 31-38.

Η Μαρία θα κερδίσει 66% των πόντων στο 1ο σερβίς ενώ στο 3ο σετ το ποσοστό αυτό ήταν 91%

Fourth-round debut @mariasakkari records her best ever result at #RolandGarros, dismantling Elise Mertens 7-5, 6-7(2), 6-2. The No.17 seed meets Kenin next. pic.twitter.com/fQ3WDPUmyH