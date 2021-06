Roland Garros: Αποσύρθηκε ο Φέντερερ (pics)

Εκτός συνέχειας του Roland Garros ο Ρότζερ Φέντερερ με τον Ελβετό να αποσύρεται λίγο ώρες πριν τον αγώνα με τον Ματέο Μπερετίνι για τον 4ο γύρο της του Γαλλικού τουρνουά.

Μεγάλο πλήγμα για το Roland Garros, καθώς ο Ρότζερ Φέντερερ, όπως έκανε γνωστό αποσύρθηκε λίγο πριν τον αγώνα του με τον Ματέο Μπερετίνι. Την είδηση αυτή έκανε γνωστή η διοργανώτρια αρχή, ενώ ο ίδιος ο Ελβετός τενίστας με μήνυμά του στα σόσιαλ ανέφερε σχετικά: «Μετά από συζητήσεις με την ομάδα μου, αποφάσισα πως πρέπει να αποσυρθώ από το Roland Garros σήμερα. Μετά από δυο εγχειρήσεις και πάνω από ένα χρόνο αποθεραπείας, είναι σημαντικό να ακούω το σώμα μου και να είμαι σίγουρος πως δεν πιέζω υπερβολικά τον εαυτό μου, στο δρόμο προς την ανάρρωση. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα 3 αγώνες. Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να βρίσκομαι και πάλι πίσω στο court. Τα λέμε σύντομα».

Η αποχώρηση του Ρότζερ Φέντερερ αγωνιστικά σημαίνει πως ο Μπερετίνι συνεχίζει στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού, Νόβακ Τζόκοβιτς-Λορέντζο Μουσέτι.

The Roland-Garros tournament organisers have learned that Roger Federer has withdrawn from the fourth round of the tournament. #RolandGarros pic.twitter.com/BncPpTLUzl