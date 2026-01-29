Παρών στο Άμστερνταμ ο Αντρέ Λουίζ. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν έκρυψε τη χαρά του για την τεράστια πρόκριση του Ολυμπιακού.

Ο Αντρέ Λουίζ, το μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έζησε μέσα στο γήπεδο τη μεγάλη νίκη επί του Άγιαξ και την τεράστια πρόκριση.

Στο τέλος βρέθηκε στα αποδυτήρια, πανηγύρισε έξαλλα με τους νέους του συμπαίκτες και στη συνέχεια μίλησε στο Mega, όπου εκστασιασμένος δήλωσε:

«Μία μεγάλη νίκη. Έζησα μία μεγάλη στιγμή, μία δραματική πρόκριση. Ήταν εντυπωσιακός ο κόσμος. Χιλιάδες οπαδοί ήρθαν από την Ελλάδα και υποστήριξαν την ομάδα σε μία σπουδαία βραδιά».

Στην ερώτηση τι υπόσχεται στον κόσμο απάντησε: «Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα, να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τίτλους. Είδα από την πρώτη στιγμή πόσο σπουδαίος είναι αυτός ο κόσμος και είμαι χαρούμενος που θα παίζω γι' αυτούς τους οπαδούς».