Roland Garros: Εγκατέλειψε η Μούχοβα, στον τέταρτο γύρο η Ανισίμοβα

Η Καρολίνα Μούχοβα που απέκλεισε την Σάκκαρη, αποσύρθηκε στο τρίτο σετ του αγώνα με την Ανισίμοβα.

Πικρό αντίο είναι από το Roland Garros η Καρολίνα Μούχοβα.

Η Τσέχα που στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε την Σάκκαρη, εγκατέλειψε στο τρίτο σετ του αγώνα με την Αμάντα Ανισίμοβα. Ηταν στο 1-1 τα σετ (7-6, 2-6) και 0-3 η Ανισίμοβα όταν αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού η Μούχοβα.

Muchova takes a medical time out to tend to her ankle. #RolandGarros pic.twitter.com/i7pBVqPHAf