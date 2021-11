Paris Masters: Λαχτάρησε αλλά προκρίθηκε στον 3ο γύρο ο Μεντβέντεφ (vids)

O Ντανίλ Μεντβέντεφ έκλεισε την 16αδα του Paris Masters και θα αντιμετωπίσει με έπαθλο μια θέση στον προημιτελικό τον Σεμπάστιαν Κόρντα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν ο πρώτος χρονικά που εξασφάλισε την είσοδο του στον 3ο γύρο του Paris Masters αλλά ο τελευταίος ήταν ο νικητής του 2020, Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου απέκλεισε με 7-5, 6-4 τον Λευκορώσο Ίλια Ιβάσκα και θα παίξει την Πέμπτη με τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα ο οποίος με 6-2,6-4 έβαλε τέλος στην ... νιότη του Μάριν Τσίλιτς ο οποίος μετρούσε 10 νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια.

Ο Μεντβέντεφ που έχει ταξιδέψει στο Παρίσι για να υπερασπιστεί τον τίτλο του προηγήθηκε στο 1ο σετ με 5-1 έχοντας πετύχει 2 μπρέικ.

Ο Ιβάσκα όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Μπρέικ για το 5-3, νέο μπρέικ για το 5-5 και ο Ρώσος χρειάστηκε να επιστρατεύσει το "ψυχρό αίμα" του για να επιστρέψει με μπρέικ (6-5) και να κλείσει στο 7-5.

