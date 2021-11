Paris Masters: Πρόκριση Ζβέρεφ και ραντεβού με Ντιμιτρόφ (vids)

Στον 3ο γύρο του Paris Masters ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έκλεισε ραντεβού την Πέμπτη με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. Ο Μάρκους Γκιρόν απέκλεισε τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Πιο δύσκολα από ότι δείχνουν οι αριθμοί ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εξασφάλισε μια θέση στον 3ο γύρο του Paris Masters.

Ο Γερμανός νικητής του Vienna Open ξεκίνησε με το δεξί και στο Παρίσι, εκεί όπου το 2020 έφτασε έως τον τελικό, αφού απέκλεισε με 6-3, 7-6 (5) τον Σέρβο Ντούσαν Λάγιοβιτς.

Zverev passes the Lajovic test Last year's runner-up @AlexZverev gets his Paris campaign off to a good start, winning 6-3 7-6(5) #RolexParisMasters pic.twitter.com/dLemHMDmOK

Την Πέμπτη θα παίξει για μια θέση στους "8" με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ο οποίος με ανατροπή (4-6, 6-2,6-0) έβγαλε εκτός συνέχειας τον νικητή του Paris Masters 2018, Κάρεν Κατσάνοφ.

O Γερμανός έχει 2-1 νίκες απέναντι στον Βούλγαρο αλλά έχουν να παίξουν από το 2016 στη Ρώμη. Η μοναδική νίκη του Ντιμιτρόφ ήρθε το 2014 στην Βασιλεία!

Εκτός 3ου γύρου έμεινε ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν αφού τον απέκλεισε με 7-6 (2), 7-6 (4) ο Αμερικανός Μάρκους Γκιρόν ο οποίος θα συναντήσει την Πέμπτη τον Κάσπερ Ρουντ που κυνηγάει μια θέση στο ATP Finals.

Paris 2020: Giron comes through qualifying and reaches R3

Paris 2021: Giron comes through qualifying and reaches R3@marcos_giron93 finds magic again in the French capital, taking out 11th seed Schwartzman 7-6(2) 7-6(4) #RolexParisMasters pic.twitter.com/CcBZNH22Yw