Paris Masters: Με «όπλο» το 17-0 (!) κόντρα στον Μονφίς ο Τζόκοβιτς (vids)

Ο Γκαέλ Μονφίς απέκλεισε με 2-1 σετ τον Αντριάν Μαναρινό και θα παίξει την Πέμπτη (16:30, Cosmote Sport 6) στον 3ο γύρο του Paris Masters με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Never rule out @Gael_Monfils in Paris The Frenchman fights back to defeat countryman Mannarino 2-6 7-6(4) 6-2 and set up a R16 clash with Djokovic! #RolexParisMasters pic.twitter.com/RuGj6RHUw5

O Γάλλος απέκλεισε με 2-6, 7-6 (4), 6-2 τον συμπατριώτη του Αντριάν Μαναρινό και θα παίξει για 18η φορά την Πέμπτη (16:30, Cosmote Sport 6) με τον Σέρβο.

Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά και ο Νόβακ Τζόκοβιτς που έχει το απίθανο 17-0 σε νίκες απέναντι στον Γάλλο είναι το μεγάλο φαβορί.

13 of 16 matches played on the #RolexParisMasters main court this year have now gone to three sets as Monfils and Mannarino head to a decider! pic.twitter.com/7dXkZ7zgBs