Paris Masters: Ο Φριτζ πέταξε πρόωρα εκτός τον Ρούμπλεφ

Ο Τέιλορ Φριτζ έκανε την έκπληξη κερδίζοντας με 2-0 σετ τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη έγινε στο Paris Masters καθώς ο Αντρέι Ρούμπλεφ έμεινε εκτός συνέχειας από τον Τέιλορ Φριτζ.

Ο Αμερικανός επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 7-6) σε 1 ώρα και 19 λεπτά, απέναντι στον ντεφορμαρισμένο Ρώσο που ήταν το Νο5 στο ταμπλό.

Ο Φριτζ είχε το πάνω χέρι στο πρώτο σετ το οποίο έδειχνε πως θα πάει σε τάι μπρέικ, όπως ο Φριτζ βρήκε το break στο 6-5 χάρη σε δύο αβίαστα λάθη του Ρώσου.

Στο δεύτερο σετ οι δύο αντίπαλοι σέρβιραν καλά και οδήγησαν το ματς στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Φριτζ προηγήθηκε 4-1 και λίγο πήγε να αλλάξει το μομέντουμ όταν ο Ρούμπλεφ πήρε πόντο σε ποινή του Αμερικανού. Ο Φριτζ όμως κατάφερε να πάρει τρεις συνεχόμενους και με 7-2 στο τάι μπρέικ να προκριθεί στους «16» όπου θα περιμένει τον νικητή από το ματς του Νόρι με τον Οπέλκα.

Fritz is on @Taylor_Fritz97 gets his third straight win over a Top-10 opponent by defeating Rublv 6-4 7-6(2)



@TennisTV | #RolexParisMasterspic.twitter.com/i5FSYQIcAk