Paris Masters: Αποκλεισμός για Αλιασίμ από τον Κέπφερ και… αντίο Τορίνο

Οριστικά εκτός ATP Finals ο Αλιασίμ που αποκλείστηκε από τον Ντομινίκ Κέπφερ.

Ο Ντομινίκ Κέπφερ έκανε την έκπληξη στα πρώτα ματς της ημέρας του Paris Masters.

Κέρδισε με 2-0 σετ (6-3, 7-5 σε 1 ώρα και 38 λεπτά) τον Φελίξ Ογκέρ Αλιασίμ και συνεχίζει στους «16» του τουρνουά.

Μετά την επικράτησή του επί του Μάρεϊ, σε ένα ματς που έσωσε 7 match point, ήρθε να αποκλείσει τον Αλιασίμ πετώντας τον οριστικά εκτός κούρσας για το ATP Finals.

R1: d. Andy Murray

R2: d. Auger-Aliassime@DominikKoepfer ends Felix's Turin chances, recording another big win over the World No. 11 6-3 7-5!#RolexParisMasters pic.twitter.com/DU9RaTg97h