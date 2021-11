Paris Masters: Ζόρικη πρεμιέρα αλλά πρόκριση για τον Τζόκοβιτς (vids)

O Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 6-2,4-6, 6-3 τον Μάρτον Φούτσοβιτς και θα παίξει για 12η φορά στον 3ο γύρο του Paris Masters με Μονφίς ή Μαναρινό.

Με δυσκολία ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε ο πρώτος παίκτης που προκρίθηκε στους "16" του Paris Masters.

O Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου και έπαιξε στο απλό για πρώτη φορά μετά από τις 12/9 απέκλεισε με 6-2, 4-6, 6-3 τον Ούγγρο Μάρτον Φούτσοβιτς και πήρε για 12η φορά το εισιτήριο για τον 3ο γύρο του Paris Masters το οποίο έχει κατακτήσει 5 φορές.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που είναι στους "16" και στο διπλό και θα παίξει την Τετάρτη μαζί με τον Φίλιπ Κραϊνοβιτς κόντρα στους Πιρς/Πόλασεκ θα επιστρέψει την Πέμπτη για ν' αγωνιστεί στο απλό.

That’s why he’s the world No.1



In his first singles match since September 12, @DjokerNole digs deep to defeat a very good Fucsovics 6-2 4-6 6-3!#RolexParisMasters pic.twitter.com/RcWw9FFmZq — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021

Σ' άλλο παιχνίδι ο φιναλίστ του Vienna Open Φράνσις Τιαφό αποκλείστηκε με 6-7 (5), 6-4,6-3 από τον Μάρκος Γκιρόν.

Ξεκλείδωσε τη νίκη

Όλα κρίθηκαν στο 3ο σετ και στο 6ο γκέιμ του. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά από 3 χαμένα μπρέικ πόιντ θα καταφέρει να φτάσει σε μπρέικ και να προηγηθεί με 4-2.

27 shots of entertaining tennis



Fucsovics pushing Djokovic hard as he takes the second set 6-4!#RolexParisMasters pic.twitter.com/XX4jwjJlwx November 2, 2021

Θα το υπερασπιστεί με το σερβίς του για το 5-2 αλλά θα δει τον Ούγγρο να του σβήνει ματς πόιντ και να μειώνει σε 5-3. Τελικά κλείνει στο 6-3.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2 ωρών. Ο Τζόκοβιτς είχε 23 αβίαστα, 25 winners και 4/11 μπρέικ πόιντ και ο Φούτσοβιτς είχε 30-24 και 2/2 μπρέικ πόιντ.

Γάλλος αντίπαλος

Ο αντίπαλος του θα είναι Γάλλος αφού θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Γκαέλ Μονφίς με τον Αντριάν Μαναρινό.

One of those days where *everything* is coming together for Fucsovics #RolexParisMasters pic.twitter.com/GVcYNIk9kk — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021

Ο Σέρβος κυνηγάει να κλείσει τη χρονιά στο Νο1 για 7η φορά στην καριέρα του που είναι και νέο ρεκόρ στα χρόνια της ATP ενώ εάν κατακτήσει το Paris Masters θα γίνει ο μοναδικός τενίστας με 37 τίτλους Masters.

Έως σήμερα είναι στην 1η θέση με 36 αλλά έχει "συγκάτοικο" τον Ράφα Ναδάλ.