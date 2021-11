Paris Masters: «Έσβησε» 7 m.p και απέκλεισε τον Μάρεϊ ο Κέπφερ (vids)

Ο Ντόμινικ Κέπφερ έσβησε 7 ματς πόιντ και μετά από 3 ώρες απέκλεισε με 6-4, 5-7, 7-6 (9) τον Άντι Μάρεϊ στον 1ο γύρο του Paris Masters.

Περίμενε 5 χρόνια για να επιστρέψει στο Paris Masters αλλά δεν κατάφερε να χαμογελάσει στην πρεμιέρα του!

Can you believe it?!



Dominic Koepfer fends off SEVEN match points to hold off Andy Murray’s comeback in Paris, 6-4 5-7 7-6(9) #RolexParisMasters pic.twitter.com/laked3xEt1 — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2021

Ο Άντι Μάρεϊ που έμαθε πως δεν θα παίξει στον 1ο γύρο με τον Τζένσον Μπρούκσμπι (αποσύρθηκε) αλλά με τον Γερμανό Ντόμινικ Κέπφερ και δεν τα κατάφερε αν και είχε 7 ματς πόιντ!

Ηττήθηκε τελικά μετά από 3.01' με 6-4, 5-7, 7-6 (9) από τον Κέπφερ και αποχαιρέτησε από νωρίς το Παρίσι αν και την τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο Paris Masters έφυγε νικητής.

Ο Γερμανός θα παίξει με Αλιασίμ ή Μάγκερ.

Τα παιχνίδια της πρεμιέρας

Σ΄ άλλους αγώνες της πρεμιέρας ο Ασλάν Καράτσεφ αποκλείστηκε με 2-6, 7-6 (11), 6-7 (5) από τον Σεμπάστιαν Κόρντα ενώ ο Κάμερον Νόρι ξεπέρασε με 6-2,6-1 το εμπόδιο του Φεντερίκο Ντελμπόνις.

Rocking and rolling in Paris



Bublik comes through 2-6 7-5 7-5 against Evans in Paris!#RolexParisMasters pic.twitter.com/MU5yBZJsCi — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2021

Ο Ίλια Ιβάσκα απέκλεισε με 6-3, 7-6 (2) τον Ράμος Βινόλας και θα παίξει με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον 2ο γύρο ενώ ο Ντούσαν Λάγιοβιτς έβγαλε εκτός με 6-3,6-4 τον Μακ Ντόναλντ και θα συναντήσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Νταν Έβανς δεν τα κατάφερε απέναντι στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ αφού ηττήθηκε με 2-6, 7-5, 7-5 ενώ ο Αντριάν Μαναρινό απέκλεισε τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με 6-2,6-4.

Seven wins in a row at Masters 1000 level!



Indian Wells champ @cam_norrie brushes aside Delbonis 6-2 6-1 to keep his Turin hopes alive #RolexParisMasters pic.twitter.com/1uVgbVf0WM — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2021

Τέλος ο Μάρτον Φούτσοβιτς απέκλεισε με 6-1,6-7 (8), 7-6 (5) τον Φάμπιο Φονίνι ο οποίος στο 5-0 του 1ου σετ πήρε ιατρικό τάιμ άουτ αλλά συνέχισε και έδωσε τη μάχη του.

Back in fine form @SebiKorda defeats newly-installed top 20 player Karatsev 6-2 6-7(9) 7-6(5) for his best win since Wimbledon!#RolexParisMasters pic.twitter.com/4KR8zCi9E7 — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2021