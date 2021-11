Paris Masters: Το απίθανο σερί του Μάριν Τσίλιτς (vid)

Ο Μάριν Τσίλιτς του στα 33 του ζει μια δεύτερη νιότη και μετράει 10 νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια με τελευταία αυτή επί του Φοκίνα στο Paris Masters.

Αν και στα 33 του ο Μάριν Τσίλιτς παίζει τον τελευταίο καιρό σαν έφηβος.

Ο Κροάτης που έφτασε στο Νο3 κόσμου, κατέκτησε το US Open 2014 και έπαιξε στους τελικούς του Australian Open 2018 και του Wimbledon 2017, μετράει ένα σερί 10 νικών στα τελευταία 11 παιχνίδια.

Ο Τσίλιτς που είναι στο Νο28 πλέον έφτασε στον τελικό στην Μόσχα, κατέκτησε τον τίτλο στην Αγία Πετρούπολη και ξεκίνησε με το δεξί στο Paris Masters.

Απέκλεισε με 6-3,6-4 τον Ισπανό Ντανίντοβιτς Φοκίνα και θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα.

