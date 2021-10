St. Petersburg Open: Τίτλος Νο20 για τον Μάριν Τσίλιτς (vids)

Ο Μάριν Τσίλιτς επικράτησε με 2-1 σετ του Τέιλορ Φριτζ στον τελικό της Αγίας Πετρούπολης κατέκτησε τον 20ο τίτλο του και επέστρεψε στο top-30.

Τον 2ο τίτλο του στην Αγία Πετρούπολη και τον 20ο στην καριέρα του κατέκτησε την Κυριακή ο Μάριν Τσίλιτς.

Ο 33χρονος Κροάτης που έφτασε έως το Νο3 κόσμου επικράτησε στον τελικό με 7-6 (3), 4-6, 6-4 του Αμερικανού Τέιλορ Φριτζ και την Δευτέρα θα είναι στο Νο29 της παγκόσμιας κατάταξης αφού κέρδισε 6 θέσεις αυτή την εβδομάδα.

Ο Μάριν Τσίλιτς είχε 5/7 μπρέικ πόιντ έναντι 5/12 του Τέιλορ Φριτζ και έφτασε δίκαια στην κούπα.

Αυτός ο τίτλος είναι ο 2ος μέσα στη χρονιά αφού είχε κερδίσει και στη Στουτγάρδη (γρασίδι) και για πρώτη φορά μετά από το 2016 δεν μένει στον έναν σε μια σεζόν.

THE BIG 2-0 The moment @cilic_marin defeated Fritz 7-6 4-6 6-4 to win the St Petersburg crown! #spbopen pic.twitter.com/4RH9Yn3cMA

Down to the final 2 @cilic_marin takes on @Taylor_Fritz97 for the title in St.Petersburg!



Stream live: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/lo9aWoabX6