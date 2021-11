Paris Masters: Ποπίριν αντί Χάρις κόντρα στον Ντε Μινόρ

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο Παρίσι σε ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει άμεσα τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Την τελευταία στιγμή έχουμε αντικατάσταση σε ζευγάρι του πρώτου γύρου του Paris Masters και μάλιστα σε ματς που ενδιαφέρει άμεσα τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Λόιντ Χάρις λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Ντε Μινόρ απέσυρε την συμμετοχή του και έτσι ο Αυστραλός θα αντιμετωπίσει τον Αλεξέι Ποπίριν.

Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον Ντε Μινόρ, να έχει θεωρητικά πάντα, τον πρώτο λόγο για την πρόκριση.

Paris-Bercy update:

OUT: Harris

IN: Popyrin (LL, will play against de Minaur)