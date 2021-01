Σε καραντίνα βρίσκεται ο τενίστας Άντι Μάρεϊ, καθώς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο κάτοχος 3 Grand Slam, είχε αυτή την ατυχία σε κακή χρονική στιγμή, καθώς θα έπρεπε μέχρι την Τρίτη να βρίσκεται στη Μελβούρνη και να έμπαινε εκεί σε καραντίνα 14ων ημερών.

Ο Βρετανός, δεν έχει βαριά συμπτώματα και πλέον ελπίζει πως θα καταφέρει να βρεθεί στη Μελβούρνη για το πρώτο Grand Slam στις 8 Φεβρουαρίου.

