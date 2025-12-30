Τζόκοβιτς: «Θα λάβω μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες»

Σίγουρος ότι θα λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες δήλωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς...

Ακούραστος και με τεράστιο κίνητρο μοιάζει να είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον ίδιο να φέρνει πάλι στο... τραπέζι την επιθυμία του να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028.

Ο ίδιος, μετά τη βράβευσή του και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του από την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν, προέβη σε δηλώσεις αναφορικά με το μέλλον της καριέρας του. Έκανε ξεκάθαρο πως στόχος του είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στις ΗΠΑ το 2028, χαρακτηρίζοντας το γεγονός αυτό ως το αστέρι που το οδηγεί.

Παράλληλα ο Τζόκοβιτς τόνισε πως είναι λάτρης του ανταγωνισμού και πως παρά την ηλικία του νιώθει πως μπορεί να δώσει ακόμα πράγματα στο τένις, όντας καλά τόσο σωματικά όσο και από άποψη υψηλού επιπέδου.

Οι δηλώσεις του Τζόκοβιτς

«Θα αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Αυτοί οι Αγώνες είναι το αστέρι που με καθοδηγεί. Δεν υπάρχει όριο. Αγαπώ τον ανταγωνισμό και όσο αισθάνομαι καλά, όσο το σώμα μου αντέχει και παίζω σε υψηλό επίπεδο, γιατί όχι;

Ακόμη προσφέρω στο τένις. Έρχονται μεγάλες αλλαγές και θέλω να είμαι μέρος τους.

Με νοιάζει πολύ πώς με βλέπουν οι νέοι, όχι μόνο μέσα από τα αποτελέσματα, αλλά και μέσα από τον χαρακτήρα μου και το σύστημα αξιών μου. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις από πού προέρχεσαι, να σέβεσαι την οικογένειά σου και την κουλτούρα σου και να εκπροσωπείς τον εαυτό σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον κόσμο.

Οι ήττες σε αναγκάζουν να αντιμετωπίζεις τους μεγαλύτερους φόβους σου. Η ζωή δημιουργεί συνεχώς καταστάσεις για να μαθαίνουμε νέα μαθήματα».