Φόστερ: «Δε βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά στους φίλους του ΠΑΟΚ»

Ο Μάρκους Φόστερ μίλησε στην ιστοσελίδα του Eurocup, με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα του ΠΑΟΚ (30/9, 19:30), κόντρα στη Μανρέσα.

Ο Αμερικανός γκαρντ, έχει γράψει τη δική του... ιστορία στη διοργάνωση, με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ και τώρα, θέλει να κάνει κάτι ανάλογο, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μιλώντας στην ιστοσελίδα του Eurocup, αναφέρθηκε αρχικά στο γεγονός ότι η ομάδα του μπαίνει στη νέα σεζόν, παίζοντας εντός έδρας.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το πρώτο παιχνίδι, ειδικά από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας. Δε βλέπω την ώρα να βγω στο παρκέ και να νιώσω αυτή την ατμόσφαιρα».

Όσο για τη Μανρέσα που θα βρει αύριο στο δρόμο του ο ΠΑΟΚ, ανέφερε... «Η Μανρέσα είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, ιδιαίτερα γρήγορη και δραστήρια στο γήπεδο. Επομένως, πρέπει να εμφανιστούμε απόλυτα προετοιμασμένοι. Παράλληλα, όμως, χρειαζόμαστε τους φιλάθλους μας να μας ανυψώνουν και να μας δίνουν ώθηση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα».

Μιλώντας για τη δική του επιστροφή στο Eurocup, σημείωσε... «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που επιστρέφω και αγωνίζομαι ξανά στο EuroCup και ετοιμάζομαι να απολαύσω αυτό το ταξίδι μαζί με την ομάδα».

