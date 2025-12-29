Νόβακ Τζόκοβιτς και Κριστιάνο Ρονάλντο μοιράστηκαν τη σκηνή στα Globe Sports Award, με τον Πορτογάλο να βραβεύει τον Σέρβο για την προσφορά του στον αθλητισμό...

Ο κορυφαίος παίκτης της χρονιάς στη Μέση Ανατολή, Κριστιάνο Ρονάλντο, απέδωσε τιμή στα Globe Sports Award στον Νόβακ Τζόκοβιτς για την καριέρα του Σέρβου όλα αυτά τα χρόνια, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια.

Ο Πορτογάλος σταρ του ποδοσφαίρου, μετά τη δική του βράβευση, ανέβηκε στη σκηνή για να τιμήσει τον αθλητή με τους 101 τίτλους ATP. Πριν την βράβευση, ο CR7 αναφέρθηκε στον Τζόκοβιτς με τα καλύτερα λόγια, υπογραμμίζοντας πως για εκείνον ο 38χρονος αποτελεί σύμβολο διαχρονικότητας.

«Έχουμε παρόμοια ιστορία. Του αξίζει αυτό το βραβείο γιατί αποτελεί πρότυπο για την προηγούμενη γενιά, τη σημερινή αλλά και την επόμενη. Ο κόσμος πρέπει να βλέπει την ποιότητα και πέρα από το ποδόσφαιρο» ήταν κάποια από τα λόγια του Κριστιάνο Ρονάλντο, πριν ο «θρύλος» του τένις ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο.

🏆🇷🇸 Premio por sorpresa a Novak Djokovic ¡de manos de Cristiano! 🐐🥹



Reconocimiento como 'icono del deporte' en los #GlobeSoccerAwards: así fue la entrega entre dos genios 🤝 pic.twitter.com/FpZCQA7Ry5 December 28, 2025

Από τη μεριά του ο κάτοχος 24 Grand Slam τίτλων μίλησε με θαυμασμό για τον Κριστιάνο, υπογραμμίζοντας:

«Είμαι ευγνώμων που ακούω αυτά τα λόγια από εκείνον και που μπορώ να τον αποκαλώ φίλο μου. Βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει τα πάντα και συνεχίζει να θέλει περισσότερα. Παρότι είμαστε σε διαφορετικά αθλήματα, μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να δείχνουμε στις επόμενες γενιές ότι δεν υπάρχουν όρια».