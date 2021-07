Θα παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Τζόκοβιτς (vid)

Ο Νο1 κόσμου Νόβακ Τζόκοβιτς επιβεβαίωσε την συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο εκεί όπου θα είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο το οποίο λείπει από την συλλογή του.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου και έχει κερδίσει 3 Grand Slam μέσα στο 2021 θα συμμετάσχει για 4η φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και θα κυνηγήσει στο Τόκιο και μετά στη Νέα Υόρκη (US Open) το Golden Slam.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. pic.twitter.com/23TmSdvc4x