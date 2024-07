Ο Δημήτρης Οικονόμου σχολιάζει την κλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων και τα εμπόδια που θα βρουν οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη, στην προσπάθειά τους για μία... υπέρβαση.

Οι ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων κουβαλούν πάντοτε αρκετή συζήτηση όσον αφορά το τένις. Η φυσιογνωμία του αθλήματος είναι ήδη τέτοια που το κάνει αρκετές φορές να μοιάζει ως ένα απλό τουρνουά. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει αυτές τις δύο εβδομάδες τη λάμψη του στίβου ή της κολύμβησης, όμως οι αστέρες του βρίσκονται πάντα εκεί για να το μεγαλώσουν, όπως έκαναν πάντα.

Ο ζήλος με τον οποίο κυνήγησαν μετάλλια τα περασμένα χρόνια οι Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς, οι πορείες του Μάρεϊ, η Σερένα Γουίλιαμς, μεγέθυναν το πρεστίζ του Ολυμπιακού τουρνουά. Η παρουσία των θρύλων άλλωστε, πάντα δίνει μια ξεχωριστή αίγλη. Αλκαράθ και Ναδάλ θα αγωνιστούν ως ομάδα στο διπλό και έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους στο Ολυμπιακό χωριό, με τους συναθλητές τους να σπεύδουν ώστε να βγουν μια αναμνηστική φωτογραφία.

Το μέγεθος του Ναδάλ, η πιθανή συνάντηση με τον Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο, το αντίο του Μάρεϊ σε συνδυασμό με το επιβλητικό Phillipe Chatrier που θα φιλοξενήσει όλες αυτές τις ιστορίες, κάνουν το τένις ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια της συζήτησης.

Μέσα σε όλα αυτά, η Ελλάδα θα συμμετάσχει και στα πέντε ταμπλό. Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς, Μαρία Σάκκαρη και Δέσποινα Παπαμιχαήλ θα μας εκπροσωπήσουν στο μονό, το διπλό και το μικτό διπλό, διεκδικώντας κάθε πιθανή διάκριση. Με την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/7) να ανοίγει τον δρόμο για… προκλήσεις.

