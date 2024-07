O Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι του στο μονό ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ο Ζιζού Μπεργκς από το Βέγλιο θα είναι ο παίκτης που θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον 1ο γύρο του μονού ανδρών και για τη φάση των «64» στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι/

Ο Μπεργκς είναι στο Νο87 και ο Τσιτσιπάς (Νο.8) θα παίξει για δεύτερη φορά στην καριέρα του με τον 25χρονο τον οποίο είχε νικήσει το μακρινό 2017 στα προκριματικά του τουρνουά της Αμβέρσας.

Εφόσον επιβεβαιώσει τα προγνωστικά που τον θέλουν φαβορί, στο 2ο γύρο ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει πιθανότατα τον Βρετανό, No59 στον κόσμο, Ντάνιελ Έβανς ο οποίος στην πρεμιέρα θα παίξει κόντρα στον Τυνήσιο, Μοέζ Ετσαργκουί.

