Την απόσυρσή του μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων ανακοίνωσε ο Άντι Μάρεϊ, μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media.

Αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της καριέρας του ξεκίνησε ο Άντι Μάρεϊ, ο οποίος έκανε γνωστό πως αποσύρεται από την ενεργό δράση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ο Βρετανός τενίστας βρίσκεται στην γαλλική πρωτεύουσα για να λάβει μέρος στο τελευταίο τουρνουά της καριέρας του, κάτι που έκανε γνωστό μέσω δημοσίευσης στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

«Φθάνω στο Παρίσι για το τελευταίο τουρνουά της καριέρας μου» έγραψε ο πρώην Νο.1 τενίστας στον κόσμο και δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1