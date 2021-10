Ενταση στο τέλος του ματς μεταξύ Τσιτσιπά και Φονίνι (vid)

Ο Φονίνι πήγε να διαμαρτυρηθεί στον Τσιτσιπά μετά το τέλος του ματς, αλλα του το… έκοψε ο Ελληνας τενίστας.

Να παραπονεθεί στον Στέφανο Τσιτσιπά πήγε ο Φάμπιο Φονίνι στο τέλος του ματς.

Όταν πήγε να δώσει το χέρι του στον Ιταλό, αυτός πήγε να του κάνει το παράπονό του, με τον Τσιτσιπά να τον σταματά λέγοντας του πως ξέρει τι θέλει να πει και δεν χρειάζεται.

Ο Φονίνι τον ρώτησε πως γίνεται να ξέρει τι θέλει να πει, με τον Ελληνα τενίστα να του απαντά: «Πως μπορώ να τον ακούσω από την άλλη άκρη του court;».

A few words exchanged



Tsitsipas and Fognini discuss at the net after their #BNPPO21 encounter. pic.twitter.com/fk67i3tVfN